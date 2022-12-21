«معهد العلوم الفلكية»: تعامد الشمس على معبد حتشبسوت بالأقصر.. غدًا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية، إنّ المصري القديم برع في كل المجالات وليس الفلك فقط، وبناءً على ذلك صمم المعابد الخاصة به في مختلف العصور بحيث يكون هناك تعامدا للشمس، مشيرًا إلى أن الشمس تعامدت على معبد أبو سمبل في شهري أكتوبر وفبراير وهي أوقات عيد جلوس الملك وعيد مولده وهناك آراء تؤكد أن الحدث يرتبط بموسم الزراعة.

تعامد الشمس على معبد الكرنك

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «اكسترا نيوز»، إن اليوم نشهد تعامد الشمس على معبد الكرنك بمناسبة بداية فصل الشتاء الفلكي، وغدًا سيكون هناك تعامد على معبد حتشبسوت في الدير البحري وأماكن أخرى كثيرة، وهذا ما يؤكد تمكن المصري القديم من أدواته الفلكية والهندسية بحيث يصمم المبنى الذي يريده في أي تاريخ يريد حدوث تعامد الشمس فيه.

براعة المصري القديم في الفلك

وأشار رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية، إلى أن براعة المصري القديم تكمن في قدرته على تحديد موعد تعامد الشمس بدقة منذ آلاف السنين في أي فصل فلكي، موضحًا أننا استطعنا فعل ذلك بعد مرور آلاف السنين وأصبحنا قادرين على ذلك باستخدام التلسكوبات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة، خاصة بعد ثورة الأقمار الصناعية وأبحاث الفضاء، إذ أن ذلك لم يكن موجودًا من قبل.