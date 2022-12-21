ضبط 15 طن أرز خلال حملة مكبرة بمركز الفتح في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم ضبط 15 طن أرز بمركز الفتح غير معلن عن مكان تواجدها للجهات المختصة، ولم يخطر صاحبها، مديرية التموين بها، بغرض الاحتكار وحجب السلع عن المواطنين، مخالفًا بذلك القرارات التموينية، لافتًا إلى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على هذه الكمية لحين العرض على النيابة العامة.

تكثيف الحملات التموينية

وأشار «سعد» إلى التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، موجهًا بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بالمراكز والقرى، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بما يكفي احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

حملات تموينية لضبط الأسواق

وفى هذا الصدد، نفذت الوحدة المحلية لمركز الفتح، حملة تموينية لضبط الأسواق والتفتيش على الترخيص والشهادات الصحية وسلامة الأغذية والسلامة الصحية بكافة المحلات والتحقق من توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بالتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية، وتمت الحملة برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبالتنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، وبمشاركة مسؤولي إدارة تموين الفتح وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.