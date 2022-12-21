مجلة «المصور» تحتفي بمرور 130 عاما على إنشاء دار الهلال

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة المصور، عن دار الهلال، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد أيوب، حيث احتفى العدد بمرور 130 عاما على إنشائها، بنشر تغطية للاحتفالية التي نظمها الدار، فضلا عن مقالات لعدد من الكتاب.

مجلة «المصور»

واشتمل غلاف العدد الجديد من مجلة المصور، على صور عدد من الأدباء والسياسيين والمثقفين بعنوان «130 عاما.. دار الهلال رسالة التنوير مستمرة».

وجاء في العدد الجديد لـ مجلة المصور تغطية مؤتمر بغداد بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن نشر كلمة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بعنوان: «الدولة تعتبر قناة السويس خطا أحمر ولا يمكن التفريط فيها».

احتفالية دار الهلال

وتضمن العدد أيضا، مقالا بقلم الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، الذي جاء بعنوان «دار الهلال.. كلمة طيبة» بمناسبة مرور 130 عاما على إنشائها، وجرى نشر تغطية لاحتفالية الدار بحضور وزير الأوقاف، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والبرلمانيين.