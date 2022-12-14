تألق منتخب المغرب والعلاقات مع أمريكا في العدد الجديد لمجلة «المصور»

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة المصور التي يترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد أيوب، وحمل غلاف العدد عناوين أبرز الموضوعات التي يشملها الإصدار ما بين السياسة والثقافة والرياضة، لاسيما تفوق منتخب المغرب في كأس العالم 2022 المقام في قطر.

عناوين العدد الجديد من مجلة «المصور»

وتناولت عناوين العدد الجديد من مجلة «المصور» على غلاف الإصدار ما يلي:

- من الرياض إلى واشنطن العالم يتغير.. ومصر تفرض ثوابتها إقليميا ودوليا.

- فرحة العرب من الخليج إلى المحيط.

- أسود الأطلسي.. موعد مع التاريخ.

- رونالدو.. نيمار.. هازارد.. ليفاندوفسكي: النهايات الحزينة لأساطير الكرة.

- تفاصيل 243 نصيحة خاصة من الإفتاء لحماية الأسرة.