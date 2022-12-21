روسيا: سندعم «الثالوث النووي» بأسلحة جديدة لمواجهة تحديات الغرب

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن القوات الروسية ستواصل العمل في سوريا، مؤكدا «سندعم الثالوث النووي الروسي بأسلحة جديدة.. ونعلن تطوير قدراتنا العسكرية لمواجهة التحديات التي يفرضها الغرب علينا».

وأضاف وزير الدفاع الروسي، خلال مؤتمر صحفي يعقده الرئيس الروسي مع القادة العسكريين بالجيش الروسي، أن القدرات النووية الروسية ستضمن تحقيق التوازن الاستراتيجي: «نواصل التوسع في علاقات روسيا العسكرية مع الخارج رغم محاولات عزلنا».

وتابع «شويجو»: «سنطور قدرات روسيا في مجال صواريخ (فرط صوتية) وسننقل المزيد من الأسلحة إلى جبهات القتال بأوكرانيا، كما جرى تزويد الجيش الروسي بأنواع جديدة ومتطورة من الأسلحة».