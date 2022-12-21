إصابة 15 شخصا في حوادث تصادم متفرقة بكرداسة والعياط

أصيب 15 شخصا في حوادث تصادم متفرقة بكرداسة والعياط، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحررت محاضر بالجوادث وأحيلت للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حوادث متفرقة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الأدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارات من اللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحثن يفيد فيه تلقيه بلاغات من غرفة عمليات النجدة بأصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة في عدة حوادث، وتبين أن الإصابات تنوعت بين سحجات وكدمات في جميع أجزاء الجسم، إثر حوادث تصادم بالطريق بكرداسة والعياط بسبب السرعة الزائدة.

ووفق البيان الأمني الصادر عن مديرية أمن الجيزة، فإنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إزلة آثار كافة الحوادث، وتسيير حركة المرور.

وفي سياق آخر، حررت الإدارة العامة للمرور بتحرير 2227 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة الماضية، كما شنّت حملات ورفعت 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع، خلال عدة حملات أمنية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 671 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

أما عن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، فهي سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبّق عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، أو إحدى العقوبتين، بحسب قانون المرور.