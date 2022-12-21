الاجتماع الأول للجنة العليا لتنظيم عودة اللاجئين والنازحين بالسودان

عقدت اللجنة العليا لتنظيم عودة اللاجئين والنازحين بالمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) بالسودان اجتماعها الأول بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير رئيس اللجنة.

توفير مستلزمات العودة الطوعية

وأوضح وزير الحكم الاتحادي مقرر اللجنة، المهندس محمد كورتكيلا صالح، في تصريحات عقب اللقاء، أن مهام اللجنة المكونة من عدد من الوزراء والمختصين، تتمثل في توفير مستلزمات العودة الطوعية للاجئي المنطقتين بدول الجوار.

وأضاف وزير الحكم الاتحادي مقرر اللجنة، أن الاجتماع كان مثمرا، وتم خلاله استعراض مهام اللجنة ومنهج عملها، كما تم الاتفاق على تكوين لجان مساعدة لها.