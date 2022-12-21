محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يبحثان خطة التطوير المؤسسي الرقمي

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

يأتي ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبعض قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء، وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورحب محافظ أسيوط بنائب وزير الإتصالات والوفد المرافق لها، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

ميكنة الخدمات الحكومية

وأكد المحافظ أهمية منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي؛ لتطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بكافة صوره، وهو ما يساهم في الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، لتوفير كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية وضمان استدامة المشروعات الرقمية.

وخلال اللقاء استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسيوط في مجال التطوير المؤسسي الرقمي ودعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة.

مستهدفات مصر الرقمية

كما ناقش اللقاء جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وتناول اللقاء دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بالإضافة إلى برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

نشر الثقافة الرقمية

وقد شهدت الورشة حضور مجموعة من القيادات التنفيذية والإشرافية بالمحافظة من رؤساء المدن والوحدات المحلية والمديريات، وعدد من مديري مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وبعض القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وخلال الورشة؛ قدمت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي عرضًا تقديميًا حول التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدةً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى خَلْق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة أسيوط باستخدام التحوُّل الرقْمي، يدعم قدرتها على التكيُّف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه.

وأوضحت أن خطة التطوير المؤسسي الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة أسيوط تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحوُّل الرقْمي والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقْمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذا المواطنين بالمحافظة، وفى هذا الإطار أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً من البرامج والمشروعات والمبادرات للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام من خلال تنمية القدرات الرقمية للعاملين من المتخصصين من وحدات التحول الرقمي وغير المتخصصين، فضلاً عن المواطن. وأاختتمت الورشة بتسليم محافظ أسيوط ونائب وزير الإتصالات شهادات بعض برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بمختلف الجهات الحكومية بالمحافظة ضمن منظومة التحول الرقمى والتطوير المؤسسي الرقمي.

وتضمنت فعاليات الزيارة تفقد المهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات مركز المعلومات فى إطار خطة وجهود دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة للوقوف على الوضع الحالي والاتفاق على الدعم الفني اللازم لاستكمال استحداث الإدارة ضمان استدامة أعمالها وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي بالمحافظة.