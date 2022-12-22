إجراءات محافظات مصر لموسم الشتاء 2023.. خطط لمواجهة الغرق والسيول

اتخذت محافظات مصر عددا من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار والظواهر الجوية خلال موسم الشتاء الجاري، والتي بدأت فعليا أمس الأربعاء.

وتتصدر الإسكندرية، محافظات مصر في الاستعدادات لموسم الشتاء، كونها الأكثر تعرضًا للأمطار، والتي ترتبط اسمها بالغرق مع التغيرات المناخية، وهو ما تبعه من إنشاء مشروع حماية الشواطئ على امتداد الكورنيش.

استعدادات الشتاء في الإسكندرية

بجانب المشروع، فقد استعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بتطهير ما يزيد على 130 ألف مطبق وشنيشة و86 مصبًا، بخلاف تطهير بيارات المحطات والمجمعات والمصارف، والخطط العاجلة للمناطق الساخنة، والمشروعات الجاري العمل عليها، ورفع كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة لنشر نحو 130 سيارة جرى توزيعها على المناطق الساخنة كافة والبؤر التي تستدعي تدخل سيارات الصرف الصحي لشفط مياه الأمطار.

استعدادات الشتاء في مطروح

من الإسكندرية إلى شقيقتها مطروح، كانت الاستعدادات مماثلة لموسم الشتاء منها توجيه الموارد المائية والري بالانتهاء من السدود، التي تجرى في بعض المناطق بمطروح، وخاصة في منطقة الكيلو 4، بالإضافة إلى توجيهات محافظ مطروح بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمراجعة وصيانة السيارات، ومعدات الأمطار ومعدات مواجهة السيول، وتوفير أي اعتمادات مالية للصيانة.

استعدادات الشتاء في الوجه القبلي

وفي محافظة الشرقية، جرى تزويد مجالس المدن بـ207 سيارات وجرارات لشفط مياه الأمطار، وإعداد 1179 بالوعة لتصريف المياه، بينما استعدت القليوبية عبر 250 معدة، بالإضافة إلى 74 طلمبة غاطسة يجرى توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار، ووضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا مدربا على التعامل الفورى فى الأزمات، بالإضافة إلى تنفيذ 2898 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، للتعامل مع تقلبات الجو.

مواجهة السيول في صعيد مصر

وفي محافظة البحر الأحمر، استعدت مدينتى الغردقة وسفاجا بـ4 مشروعات أو سدود وبحيرات صناعية تحمى من أخطار السيول.

وفي أقصى مصر، قد استعدت لمواجهة السيول عبر تجربة موقف طارئ بمدينة أسوان الجديدة عبارة عن وقوع أمطار غزيرة وسيول، للتأكد من مدى جاهزية الجهات وصلاحية المعدات والتدريب العملي الجيد لمجابهة تداعيات السيول.

وبحسب محافظة أسوان، فإن هذا الموقف أثبت نجاحه عبر التحرك السريع بحوالي 100 معدة وسيارة ، بجانب مجموعة من الخيام والأسرة والمفروشات وأجهزة الإطفاء.