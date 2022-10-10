استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء ببورسعيد.. وخطة لمواجهة تقلبات الطقس

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك في إطار متابعة استعدادات وجاهزية الأجهزة التنفيذية ببورسعيد لمواجهة موسم الشتاء المقبل، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد، مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ومسئولي الكهرباء والصرف الصحي بالمحافظة، وممثلي إشغال هيئة قناة السويس، ومسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ.

التأهب المستمر لإزالة آثار الأمطار

واستعرض محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية، كافة الاستعدادات التي تم اتخاذها لمواجهة موسم الشتاء الحالي، والاستعدادات الخاصة بمواجهة تساقط الأمطار بغزارة، كما شدد بضرورة الاستعداد المكثف لأي طارئ في حالة الطقس، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، وعمل خطة موسعة للوقوف على مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها.

الدفع بسيارات الفاكيوم والنافوري

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة استعدت بدفع عدد كبير من السيارات الناقلة والفاكيوم والنافوري والأطقم الفنية وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء.

رفع كفاءة محطات الصرف الصحي

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي ومصارف توزيع المياه وكفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع، خاصة التي تشهد تراكم كميات من المياه لمنع حدوث أي أزمة فور تساقط الأمطار، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية فيما يخص تطوير عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة، بما يمنع التكدس ويساهم في تيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ بورسعيد على أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية التي يشهدها موسم الشتاء الحالي، ومتابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.