الغرف السياحية: زيادة الحجوزات بنسبة 35% خلال موسم الشتاء المقبل

قال على غنيم، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحجوزات السياحية المؤكدة حتى الآن خلال الموسم الشتوي، تفوق على الموسم الماضي بنحو 35%، لافتا إلى أن تلك الحجوزات قابلة للزيادة أو للتراجع خلال الأشهر المقبلة وفقا للتداعيات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، مشيرا إلى أن غالبية الحجوزات التي تأكد قدومها إلى مصر خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل من دول أوربا.

تغير معدلات الحجوزات

وأضاف لـ«الوطن» أن الـ 3 سنوات الماضية والأحداث التي مر بها العالم سواء جائحة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أحدثت متغيرات كثيرة بالنسبة للحجوزات السياحية بكل دول العالم، موضحا أن الظروف التي يمر بها العالم حاليا جعلت الحجوزات تتم أو تلغى في اللحظات الأخيرة وذلك وفقا للأحداث الجارية خلال وقت وصول الأفواج السياحية.

زيادة أعداد السياح بداية من أكتوبر

وأشار إلى أن الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ستكون أكثر المدن المصرية التي ستستقبل سياحًا خلال الموسم الشتوي الذي سيبدأ من يوم 1 أكتوبر المقبل ويستمر حتى نهاية شهر أبريل 2023، موضحا أن الحجوزات التي تلقتها الفنادق تُبشر بموسم سياحي جيد من حيث أعداد السياح المتوقع قدومهم إلى مصر خلال تلك الفترة، معربا عن أمله في عدم حدوث أية معوقات طارئة قد تؤثر بالسلب على التدفقات السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري خلال الشتاء.

ضرورة مراقبة الأسعار

وشدد عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، على ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بدور رقابي هام في مراقبة أسعار البرنامج السياحي، وذلك إذا ما كنا نرغب في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الموازنة العامة للدولة، وتعظيم دوره في توفير فرص عمل للشباب ومساهمته في التنمية المستدامة.