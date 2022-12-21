شاب يطلق مبادرة لتوزيع البطاطين على الأسر الفقيرة: «بنخفف عليهم»

استغل الشاب معتز أحمد زكي الشهير بـ«معتز وزة» وسائل التواصل الاجتماعي، لإطلاق مبادرة لدعم الأسر الفقيرة في فصل الشتاء، وحماية أطفالهم من قسوة البرد، من خلال جمع تبرعات لشراء بطاطين وتوزيعها عليهم.

وأوضح «زكي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيبدأ في تجميع تبرعات بسيطة من المحيطين به، وشراء بطاطين وتوزيعها على عمال النظافة والأشخاص الذين بلا مأوي لدعمهم خلال فصل الشتاء.

التخفيف على الأسر الفقيرة

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد هذه المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها دعم تلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم.

توزيع حلويات على المارة في الشوارع

وأضاف الشاب، أنه يحب رسم الابتسامة على وجوه الناس، وإسعادهم، ولو بأشياء بسيطة، مشيرا إلى أنه في وقت سابق نزل إلى الشارع ووزع على المارة بعض الحلويات في محاولة لرسم البسمة على وجوههم.