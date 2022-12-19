عضو المجمع العلمي: مواقع التواصل الاجتماعي أدت لتغلغل الألفاظ المتدنية

قال الشاعر أحمد تيمور، عضو المجمع العلمي، إن اللغة العربية في حاجة إلى الإحياء، لاستعادة دورها الأساسي في زيادة الانتماء، مشيرًا إلى أن لغة الضاد منذ فترة تعاني معاناة شديدة، لأنها تواجه أكثر من هجوم عليها.

وتابع «تيمور»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الأحد، أن هناك خوفًا من اللغة العربية، خاصة مع حرص بعض العائلات على دفع الأطفال إلى إتقان اللغة الاجنبية على حساب اللغة العربية، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أدت لتغلغل الألفاظ المتدنية، وهذه الألفاظ تسربت إلى الأغاني والدراما، ولهذا أصبح الكثير من الأطفال والشباب لا يجدون غرابة في استخدام هذه الألفاظ، معقبًا: «هناك عدوان مستمر على اللغة العربية».

لجنة عليا لحماية اللغة العربية

ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعداد لجنة عليا لحماية اللغة العربية بصورة مماثلة لحماية نهر النيل، مشددًا على ضرورة منع استخدام بعض الألفاظ في الأغاني أو التقارير.

وأشار إلى أن اللغة هي الوعاء الذي يحتوي كل الأفكار، وإذا ما انضبطت اللغة انضبط الفكر والسلوك والأخلاق والغايات الحياتية، مشيرًا إلى أن اللغة ليست مجرد ألفاظ، ولكنها حياة.