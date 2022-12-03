3 طرق للإبلاغ عن زواج القاصرات.. بينها وسائل التواصل الاجتماعي

ينتشر زواج القاصرات في بعض قرى صعيد مصر، والوجه البحري ما دعا الدولة لوضع آليات للقضاء على تلك الظاهرة والالتزام بسن الزواج القانوني 18عامًا للفتاة، منها لجان حماية الطفل بالمحافظات، والتي تخطر أسبوعيا بعدة بلاغات غياب أو انقطاع فتيات عن دراستهن بالمرحلة الإعدادية أو الثانوية.

الغياب يكشف زواج القاصرات

وقال أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن الوحدة تلقت عدة بلاغات بتغيب فتيات قاصر لم يبلغن 18 عامًا بعد، عن فصولهن الدراسية وتكررت كلمة غائب أمام أسمائهن بقائمة الفصل التي تضم أسماء الطلاب، لتكشف الوحدة عقب استدعاء ولي الأمر رغبتة بزواج طفلته قبل بلوغ سن الـ18 عامًا وفقًا للمشرع المصري بسن الزواج.

تعهد قانوني وكتابي على ولي الأمر

وتمنع وحدة حماية الطفل الزواج، وتأخذ تعهدات قانونية على الأب بعدم إتمام الزواج مع توعيته بخطورة الزواج المبكر على الفتاة نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا.

طرق الإبلاغ عن زواج القاصرات

وناشد «الديب» الأهالي بالإبلاغ عن انتهاكات زواج القاصرات لمنعها، موضحًا وجود عدة طرق لإبلاغ حماية الطفل منها الاتصال على خط نجدة الطفل 16000، أو التوجه إلى مقر وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام للإبلاغ الشفوي، أو إرسال رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوحدة حماية الطفل.

الاتصال بخط نجدة الطفل

وأفاد «الديب» بأن أكثر طرق البلاغات المستخدمة الاتصال على خط نجدة الطفل حيث يكون الاتصال مجهلًا فلا يكشف المبلغ عن هويته، فضلًا عن بلاغات المدارس بغياب الطالبات، مشيرًا إلى أنه تم منع زواج أكثر من 5 فتيات بالشهر الحالي.