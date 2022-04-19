تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2022 للقطاع الخاص

موعد إجازة شم النسيم 2022 للقطاع الخاص، تعد من أكثر الأمور التي يبحث عنها العديد عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الفترة الحالية، وخاصة بين العاملين في القطاع الخاص، لمعرفة موعد إجازة شم النسيم 2022، إذ ترتبط هذه المناسبة بالعديد من مظاهر الاحتفال، خاصة تناول الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة وتلوين البيض بألوان مفرحة للأطفال، كما يعتاد آخرون على الذهاب إلى الحدائق لقضاء اليوم برفقة العائلة والأصحاب.

موعد إجازة شم النسيم 2022 للقطاع الخاص

ووفقا لبيان مجلس الوزراء الصادر أمس، بشأن إجازة شم النسيم 2022، فإن موعد إجازة شم النسيم 2022، للعاملين بالقطاع الحكومي والوزارات والمصالح الحكومية والهيئات، يوم الاثنين، الموافق 25 أبريل الجاري، وهى إجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

أما بالنسبة لموعد إجازة شم النسيم 2022 للقطاع الخاص، فقد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الاثنين الموافق 25 أبريل الجاري إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

قرار حكومي بشأن موعد إجازة شم النسيم 2022

ونص قرار وزير القوى العاملة على أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.

وجدير بالذكر، أن إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في القطاع الحكومي تبلغ 6 أيام، بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، بحسب بيان الحكومة، في حين أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2022 للقطاع الخاص، هي أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، وهى إجازة مدفوعة الأجر.