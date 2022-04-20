موعد إجازة شم النسيم وعيد الفطر للجامعات 2022.. 7 أيام متصلة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بشأن إجازات شم النسيم وعيد الفطر لجميع أجهزة الدولة، إذ يبحث الكثير من مختلف الفئات عن تلك المواعيد، لاسيما الطلبة الذين يحاولون معرفة أيام إجازة شم النسيم وعيد الفطر للجامعات 2022.

والمقرر أن تكون إجازة شم النسيم، يوم الاثنين الموافق 25 أبريل 2022، وفى إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها، توضح من خلال التقرير التالي، موعد إجازة شم النسيم وعيد الفطر للجامعات 2022

إجازة شم النسيم وعيد الفطر للجامعات 2022

تضمن قرار رئيس الوزراء، أن هذه الإجازات ستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين في أجهزة الدولة بالقطاعين العام والخاص، والهيئات العامة المختلفة، وشركات القطاع الخاص، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن موعد إجازة شم النسيم سيتوافق أيضًا مع موعد إجازة عيد تحرير سيناء، لهذا سيكون في نفس اليوم، ولن يرحل ليوم الخميس كالعادة.

كما نص قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اعتبار أن الفترة من يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، إجازة رسمية لجميع هيئات وجامعات والمدارس والجامعات ووزارات بالدولة، وهى إجازة رسمية مدفوعة الأجر كاملا، وذلك بمناسبة كل من عيد الفطر المبارك، وعيد العمال التي سيوافق يوم 5 مايو المقبل.

إجازة عيد الفطر 2022

ومن المقرر أن تصبح إجازة عيد الفطر 2022، 7 أيام متصلة، وذلك وفقًا لقرار رئيس الوزراء، لكل المصالح الحكومية والجامعات والمدارس، والوزارات، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال.

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة من الهيئة العامة للمساحة، فإن موعد صلاة عيد الفطر المبارك، سيكون في تمام الساعة 5.35 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الاثنين بعد المقبل.