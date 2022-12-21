عضو «زراعة النواب»: قرار زيادة سعر توريد قصب السكر يؤكد التعاون بين المجلس والحكومة

قال النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة اليوم، قرار رفع أسعار توريد قصب السكر إلى مبلغ 1100 جنيه للطن، وسعر توريد بنجر السكر إلى 1000 جنيه للطن، يؤكد التعاون الجيد بين الحكومة ومجلس النواب، مشيرا إلى أن القرار جاء نتيجة جهود النواب، في مقدمتهم المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، ولجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، حيث تم مناقشة طلبات الإحاطة بشأن تدني الأسعار باجتماعات اللجنة، ثم عقد عدد من اللقاءات مع وزير التموين الدكتور علي مصيلحى لدراسة الزيادة.

وأضاف البنا في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن قيمة الزيادة تم تحديدها بعد دراسة ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تعد مناسبة، وتمنع تعرض المزارعين لخسائر وتحقق له هامش ربح.

ودعا النائب أحمد البنا، إلى أن تحقيق هامش ربح للفلاح، أمر مهما ليتمكن من مواصلة القيام بدوره في الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا، مشيرا إلى أهمية التوسع الزراعي في المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتوفير العملة الصعبة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعلن عن سعر توريد طن قصب السكر وهو 1100 جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب أحمد البنا وعدد من أعضاء المجلس وقيادات وزارة التموين.