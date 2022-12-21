رئيس زراعة البرلمان: رفع سعر توريد قصب السكر مناسب.. وزيادة القمح قريبا

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة قرار رفع أسعار توريد قصب السكر إلى مبلغ 1100 جنيه للطن، والبنجر إلى 1000 جنيه، قرار جيد ومناسب للفلاح المصري، إذ يخفف الأعباء، نتيجة ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة.

وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن ذلك القرار جاء بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، وجرى عقد عدد من اللقاءات مع وزير التموين بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية لمناقشة ودراسة زيادة أسعار التوريد، وذلك بعدما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن.

وأشار إلى أن تلك الزيادة من شأنها تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح وكذلك توفير السكر بأسعار مناسبة.

وأكد أن لجنة الزراعة ستظل داعمة للفلاح المصرى ومساندة له في كل القصايا، لأن المزارع المصرى يستحق الدعم، نظرا لأنه لم يتأخر عن دوره الوطنى في الإنتاج لتوفير الأمن الغذائي.

وأعلن أنه جارى التنسيق مع الحكومة حاليا لزيادة أسعار توريد القمح قريبا، داعيا المزارعين إلى التوسع في زراعة القمح للاستفادة من الزيادة، والتي ستكون جيدة ومربحة للفلاح.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعلن سعر توريد طن قصب السكر وهو 1100 جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس وقيادات وزارة التموين.