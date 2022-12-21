سيدة تضع 4 توائم من الذكور بأسيوط بعد إنجاب 4 آخرين من البنات: أمنية تحققت

بعدما أن أكرمها الله بإنجاب 4 بنات، وضعت سيدة من قرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، 4 توائم من الذكور في أحد المراكز الطبية الخاصة بوسط مدينة أسيوط وجميعهم بحالة جيدة.

ولادة 4 توائم ذكور

وقال الدكتور إسلام سعيد الطبيب المعالج، والمشرف على حالة الولادة في تصريحات له إن السيدة من قرية ريفا بمركز أسيوط، تدعى «أماني.م.ع»، وزوجها «رمضان.م.م»، وكان لديها أطفال 4 بنات، وتمنت من الله أن يرزقها مولود ذكرا.

يوما بعد يوم أثبتت الأشعة وجود 4 توائم من الذكور وليس واحدا فقط، وتمت متابعتها طبيا حتى ولادتها القيصرية اليوم، وهي الآن في حالة صحية جيدة تحت إشراف طبي متكامل والأبناء أيضا بحالة جيدة.

بعد ولادة 4 بنات

وأضاف الطبيب المعالج، أن السيدة حاليا تخضع للرعاية الصحية، وهي بصحة جيدة وهي وأبناؤها، لتدب الفرحة في أسرتها وأولادها بعد الانتظار طويلا.