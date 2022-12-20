10 معلومات عن خطة محافظة أسيوط لتطوير مشروع العبارات النهرية

بدأت محافظة أسيوط تنفيذ خطة لتطوير مشروع ومراسي العبارات النهرية بمختلف مراكزها، والتي يصل عددها إلى 40 وحدة نهرية متنوعة، بين عبّارات وأتوبيسات وقاطرة ووحدات للنزهة، فضلا عن قاطرات لخدمة محافظات الصعيد، وذلك لتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، بحسب تصريحات المحافظ اللواء عصام سعد.

تطوير مشروعات العبارات النهرية

وفيما يلي أبرز 10 معلومات، عن تطوير مشروع العبارات النهرية بمحافظة أسيوط:

- مشروع العبارات بمحافظة أسيوط يتكون من 40 وحدة نهرية، بينها 15 عبارة نهرية، و25 أتوبيس نهري وقاطرة، بينها 6 وحدات للنزهات النيلية وقاطرة الوحدات التي تخدم معظم محافظات الصعيد في حالة حدوث شحوط أو عطل.

- تكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان والسلامة المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه، حفاظا على أرواح المواطنين والعاملين بالمشروع.

- بدء استكمال خطة تطوير المشروع ووحداته كافة، وفقا للإمكانات المتاحة والاهتمام بالصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات.

توفير مستلزمات الأمان والسلامة

- التأكد من كفاءة التشغيل وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها، من سترات النجاة والمقاعد العائمة وطفايات الحريق حرصا على حياة المواطنين.

- الالتزام بالقواعد والقوانين كافة، المتحكمة في تشغيل العبارات بشكل يضمن سلامة وأمن المواطنين.

- المتابعة الميدانية والمرور على المراسي كافة، والعائمات بأنواعها لفحص ومراجعة سلامتها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل للاطمئنان على جاهزيتها وسلامتها الإنشائية.

- بحث سبل الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة، وإيجاد أفضل الحلول لاستثمارها بما ينمي موارد المحافظة.

- الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية، وجميع أساليب الطرح في الجهات والوسائل الإعلانية كافة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد.

- تفعيل الرحلات النيلية للمؤسسات الأهلية وطلاب المدارس والجامعات والقطاعات التنفيذية، بأسعار مخفضة.

- تفعيل دور وحدات المشروع في نقل المواطنين والبضائع والسيارات بين ضفتي النيل ببعض قرى ومراكز المحافظة تسهيلًا لهم.