بـ7 محافظات.. إتاحة العمل بـ12 فرع توثيق شهر عقاري في الفترة المسائية

أتاح المستشار عمر مروان وزير العدل، العمل في الفترة المسائية في عدد 12 فرع توثيق شهر عقاري، موزعة على 7 محافظات، وهي: (القاهرة – الجيزة – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط – البحيرة).

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية، تيسيرا على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف جميع الفئات على مستوى الجمهورية.

وفي إطار البروتوكول الموقع بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات لتشغيل وإتاحة خدمات التوثيق بفروع شركة (we)، أصدر وزير العدل عدة قرارات وزارية بافتتاح عدد 9 فروع توثيق في فروع الشركة المصرية للاتصالات (we) في عدد 5 محافظات (القاهرة – الغربية – الاسكندرية – الاقصر – أسوان).

وكانت عدد الفروع التي سبق إتاحة الفترة المسائية بها عدد 44 فرع توثيق، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد 65 فرع توثيق، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق ارغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التنفيذ بالحجز المسبق، وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.