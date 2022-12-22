مبادرة جديدة لتوزيع 22 ألف كتكوت مجانا على الأسر الأكثر احتياجا بالقليوبية

أطلقة مؤسسة «الغفور الرحيم» الخيرية بمحافظة القليوبية، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، مبادرة جديدة، ضمن المبادرات التي تتبناها لستر وعفة الأسر الأولى بالرعاية.

وجرى توزيع 22 ألف كتكوت تربية عمر يوم واحد على العشرات من الأسر محدودي الدخل، لتربيتهم والاستفادة من لحومهم، في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار الدواجن، وعدم قدرة الأسرة الفقيرة والأكثر احتياجا على شرائها، نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.

ستر وعفة وتوفير حياة كريمة بالخانكة

من جهته، قال فتحي حرب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية، في بيان له، أن تلك المبادرة تأتي استكمالا للمبادرات التي أطلقتها المؤسسة على مدار الشهور الماضية، في محاولة لستر وعفة الأسر، وتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية كافة لهم، خاصة المرضى وكبار السن معدومي الدخل وغير القادرين على العمل، لمساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

مبادرة توزيع الكتاكيت بالمجان

وأضاف «حرب»، أنه منذ الإعلان عن مبادرة توزيع الكتاكيت بالمجان، بادرت العشرات من الأسر بحجز كميات من الكتاكيت لتربيتها والاستفادة منها، مشيرا بأن فريق عمل المؤسسة وزع 22 ألف كتكوت مجانا على دفعتين كل أسبوع، بمعدل 11 ألف في كل دفعة، لافتا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الإقبال الكبير من المواطنين علي حجز الكتاكيت.

وأكد أنه سيجرى توزيع دفعات أخرى من كتاكيت التربية على الأسر كافة، التي لم تتمكن من الحصول علي الكتاكيت خلال الدفعتين السابقتين، في الأيام القليلة الماضية.

وأشار رئيس مؤسسة «الغفور الرحيم» الخيرية، إلى أن تلك المبادرة لم تكن الأولى، بل سبقها في شهر أغسطس الماضي، إطلاق مبادرة مجانية لتشغيل الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجا، في تربية وبيع «السمان»، لتوفير مصدر دخل لهم يعينهم علي متطلبات المعيشة الصعبة، ويوفر لهم حياة كريمة.

ولفت إلى أن مشروع تربية وبيع «السمان»، يهدف إلى إتاحة فرص عمل جديدة بسوق العمل داخل مركز الخانكة خاصة، ومحافظة القليوبية بشكل عام، بتشغيل فئة السيدات المطلقات والأرامل والشباب أيضا، مؤكدا أن الهدف من المشروع مساعدة السيدة أو الأرملة أو المطلقة، وحفظ كرامتهم بكسب قوت يومهم بالحلال من عمل مشروع.

وأوضح فتحي حرب، أنه جرى صرف كل الأدوات اللازمة من «بطاريات وسقايات وأعلاف بجانب السمان» مجانا للمشاركين في المشروع، ليبدأ الجميع مشروعه، وستسوق المؤسسة بتسويق المنتج للمشاركين في المشروع، علي أن يكون الربح الناتج عن تسويق وبيع السمان من حق المشارك وحده، حتى يتمكن من توفير كل متطلبات المعيشة لأسرته.