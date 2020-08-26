"شبلنجة بتتغير وبنها لشبابها" مبادرات أهلية تساند الحكومة في القليوبية

نجحت عدد من المبادرات الشبابية والأهلية والمجتمعية في محافظة القليوبية، في مواجهة مشكلات التجميل والنظافة وتحسين البيئة، في شوارع مدينة بنها عاصمة المحافظة، التي تسبب الترهل الإداري وعجز الوحدات المحلية، في تحويلها لبؤر من القمامة والمخلفات، والمنظر غير الجمالي، وهو ما دفع العديد من التجمعات الشبابية والأهلية، لتدشين عدد من المبادرات، للمساهمة فى حل بعض المشكلات البيئية، مثل رفع القمامة، وتجميل الشوارع والميادين وتوفير الأجهزة والمعامل الطبية للمراكز الخيرية.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت مدينة بنها، تدشين عدد من المبادرات منها "بنها لشبابها"، و"شباب الأمل" بالعاصمة بنها، و"شبلنجة بتتغير" بقرية شبلنجة، التابعة لمركز بنها، حيث تطوع أعضاء هذه المبادرات، لمواجة العجز الحكومي بهدف النهوض بالخدمات المقدمة، وتحسين المظهر الحضاري، والاهتمام بمجتمعهم، الذين يعيشون به، لإظهاره بالشكل اللائق.

قال أحمد شعلان مؤسس ومنسق مبادرة "بنها لشبابها"، إن نجاح هذه المبادرة، يأتى بإصرار وعزيمة عدد من الشباب، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة، نجحت فى توفير الأجهزة الطبية والمعامل الحديثة، لتشغيل المجمع الطبي الخيري، أعلى مسجد مقابر الشموت ببنها، لعلاج غير القادرين بأسعار رمزية.

وبدأ العمل بالمجمع، وتقديم خدمات طبية للمرضى، تم تاهيل المطبخ الخاص بدار رعاية البنين ببنها، بالأجهزة الكهربائية على أحدث طراز فندقي، وتم تركيب 3 بوابات بمداخل بنها علي طرق المنصورة، والزقازيق، والزراعي من ناحية القاهرة، بتكلفة بلغت مليون و500 ألف جنيه، للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة، ووضع أكثر من 14 صندوقا متطورا، لجمع القمامة بالمناطق الحيوية بالمدينة.

فيما قالت منى محسن منسق مبادرة "شباب الأمل" ببنها، إنه تم استكمال أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وتضمنت تزيين وتجميل الشارع النموذجى 2، وشارع النادى الرياضى، وتزيين جوانب الطرق، وقص وتقليم الأشجار ودهان أعمدة الإنارة، بالتعاون مع مجلس المدينة.

قال محمد عسكر أحد الشباب المتطوعين في مبادرة شبلنجة بتتغيير، إن شباب المبادرة، تمكنوا من القضاء على مقالب القمامة أمام مسجد الشورى، والمنشية وشارعى مسجد القاضى والنصارى، إضافة الى مقالب صهاريج المياه ومزلقان العراقى، وعزبة العراقى الجديدة، والسوق والمرور وتم تركيب كاميرات مراقبة على تلك المناطق، التى تم تجميلها ورفع القمامة منها، للحفاظ عليها وفرض الغرامات على من يقوم بالقاء المخالفات بها مرة أخرى.

أضاف أنه جرى تحديد أماكن إلقاء القمامة، ووضع صناديق بها، كما تم إنارة طريق المقابر بالكامل، ودهان ورسم سور محطة القطار، وتركيب سلات أعلى المحطة، وإزالة كشك المرور، وتوسعة الطريق.

وساهمت جهود عدد من المؤسسات على مستوى المحافظة، في حل بعض المشكلات، مثل رصف وتحسين وتوسيع الطرق وتطهير الترع، وترميم وتدعيم الكبارى، وتجديد مراكز الشباب والمدارس.

وأكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أنه يجرى تنفيذ مبادرات شبابية، للحفاظ على البيئة وتجميل القرى، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والمبادرات الشبابية تسهم فى النهوض بالخدمات، وتحسين المظهر الحضاري للمدن والأحياء ومساندة الجهود الحكومية، باعتبارها شريك أساسى فى التنمية بالمحافظة.

وطالبت ريان، بضرورة تكاتف المجتمع المدنى والمجموعات الشبابية، ورجال الأعمال، خاصة الشباب فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بهم، لمواجهة المشكلات المزمنة، وأهمها النظافة، وتطوير العشوائيات.

وأشارت إلى أن تلك المبادرات، تأتي في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لرفع المستوى الاجتماعي، وإعلاء قيمة العمل الجماعي، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، وتوعية المواطنين على المشاركة الايجابية، وتجميل وتطوير الشوارع والطرق والميادين وإزالة كل الإشغالات.

وقالت نائب المحافظ، أنه يتم المرور على شباب المبادرات لدعمهم معنويا، وحل المشكلات التى تواجههم، أثناء عملهم، والاطلاع على آخر مستجدات المبادرة.