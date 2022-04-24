«تكافل ورحمة».. مبادرات أندية التطوع الجديدة بمراكز شباب القليوبية

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن أندية التطوع والجوالة بمراكز الشباب والأندية نجحت في تنظيم عددا من الفعاليات لتوفير مستلزمات رمضان وملابس العيد لغير القادرين، من خلال معارض وحملات نظمها شباب المبادرات من أجل إدخال الفرحة على الأهالي والبسطاء ومواجهة الغلاء.

معرض ملابس بطوخ

قال الصبروط في تصريحات صحفية إن مركز أعضاء أندية التطوع والجوالة بمركز شباب سنهره التابع لإدارة شباب طوخ معرض ملابس أهل الخير بهدف جمع التبرعات للملابس وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة غلاء الأسعار.

مراكز خدمة مجتمعية

أضاف وكيل شباب القليوبية أن المبادرات تاتي في إطار أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تساهم في حل المشكلات المجتمعية، وتعتبر بمثابة البيت الثاني للشباب، مشيرا أنه خلال اجتماعه مع شباب التطوع والجوالة، أكد على أهمية استثمار طاقات الشباب في تقديم خدمات تطوعية للأهالي واستثمار إمكانيات مراكز الشباب لإدارة خدمات افضل للشباب والطلائع.

خدمة مجتمعية للجمهور

أوضح وكيل وزارة الشباب أن أندية التطوع تهدف إلى تقديم خدمة مجتمعية للجمهور بدون أجر في نطاق مراكز الشباب، وتشجيع العمل التطوعي ونشره في كافة مراكز الشباب على مستوى المحافظة، مشيرا أن فكرة المبادرة بتجميع أعضاء أندية التطوع بالمحافظة الملابس من المتبرعين وتوزيعها على الفقراء بعد تنظيفها وكيها وتغليفها، مع قدوم عيد الفطر المبارك لإدخال الفرحة والسرور على قلوب المحتاجين فيتحقق التكامل والتكاتف بين مؤسسات الدولة.

تكافل ورحمة بقليوب

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فريق نادي التطوع بمركز شباب صنافير إدارة قليوب نظم مبادرة «تكافل ورحمة» لتوزيع بعض المواد الغذائية على الفقراء في استجابة سريعة من الشباب المتطوع للحاق بالأجر العظيم فى شهر الخير، لتكون الانطلاقة لسلسلة مبادرات مجتمعية لتحقيق أهداف النادي من خدمة المجتمع من نطاق مراكز الشباب وتشجيع العمل التطوعي ونشره في كافة مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

أوضح وكيل الوزارة ان الفكرة تقوم على التعاون بين فئات المجتمع المختلفة وأعضاء نادي التطوع بصنافير، وبإشراف من إدارة الشباب بالمديرية بتجميع المواد الغذائية الجافة زيت وسكر وأرز وصلصة من المتبرعين وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في العشر الأواخر من شهر رمضان، لإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، فيتحقق التكامل والتكاتف بين مؤسسات الدولة، فمراكز الشباب هي مراكز خدمة متجتمعية وبهذا تحقق أهداف وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.