وزير العدل: متبقِ بالمحاكم 100 قضية من أصل 309 آلاف رفعت قبل 2021

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا بالأسرة المصرية، وكل شواغلها، من بينها دعاوى متداولة في المحاكم.

وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة «صدى البلد»: «كنا أمام مئات الآلاف من القضايا التي بلغ عددها نحو 309 آلاف قضية، مرفوعة قبل عام 2021، ووقت أن أبلغت الرئيس بآخر إحصائية كان العدد في المحاكم الابتدائية نحو 100 قضية فقط»، مؤكدا أن الرئيس يقدر كل مجتهد وكل شخص يؤدي عمله، وعلى الفور وجه الشكر والتقدير للقضاة، ومن جانبهم تلقوا هذا التقدير بالترحاب والأريحية والسعادة البالغة.

نعمل وفق منظومة موضوعة منذ 3 سنوات

وتابع أن هناك رؤية ومنظومة عمل وضعت منذ نحو 3 سنوات تقوم على طرح الأسئلة حول أسباب تأخير القضايا عموما وقضايا الأسرة خصوصا، وكانت الأسباب ترجع إلى إما كثرة التأجيلات أو عدم ضم ملف القضية، وتأخير آراء الخبراء، ووضعنا منظومة أنه لابد على الخبير أن ينهي التقارير المطلوبة عن القضايا القديمة، ووضعنا خطا زمنيا، فكل ما هو قبل 2021 فهي قضايا قديمة يجب البت فيها.

تعليمات للقضاة

واستطرد: «أصدرنا توجيهات للقضاة بمراجعة أسباب التأجيل، فالقانون يقول لا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة وجرى تطبيق القانون، ووضع آجال مناسبة للقضايا، وبدأنا بالقضايا القديمة قبل الجديدة لأن لها أولوية في الفصل، واستمرينا على هذا المنوال نحو 3 سنوات، وصلنا إلى هذه النتيجة بـ100 قضية من أصل 309 آلاف قضية».