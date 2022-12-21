حصاد 2022.. «المتحدة» تفتش عن المواهب الذهبية في ربوع مصر

«شُعاع من النور والأمل، ومسار خاص لكل الموهوبين»، هكذا تعتبر مشروعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الخاصة بالمسابقات الفنية، التي تبحث عن أصحاب المواهب الذهبية في مختلف محافظات مصر، وتبث الأمل في كل من يرى في نفسه أنه يملك موهبة.

وأطلقت «المتحدة» في عام 2022، أكثر من مسابقة مختلفة للبحث عن المواهب، وترصدها «الوطن» في التقرير التالي:

برنامج الدوم

في فبراير الماضي، كان الجمهور على موعد مع أولى حلقات برنامج «الدوم» الذي حقق انتشارًا واسعًا بين الجمهور، رغم أنها النسخة الأولى من البرنامج، الذي يعتمد على اكتشاف المواهب في مجالات الغناء والتمثيل وكذلك التقديم التليفزيوني، وتقدم 20 ألف متسابقًا تقريبًا، وتمت تصفيتهم إلى 200 متنافس تتراوح أعمارهم من 16 إلى 28 عامًا.

وقبل نحو شهرين، أعلنت إدارة البرنامج، إطلاق الموسم الثاني منه، إذ كشفت عبر الموقع الرسمي لـ«الدوم» عن شروط التقديم، وكذلك أماكن ومواعيد الاختبارات لاشتراك الموهوبين في المحافظات المختلفة، وحظى الإعلان بردود فعل واسعة بين الشباب.

كابيتانو مصر

اعتبارًا من الغد الخميس 22 ديسمبر، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تُطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج المسابقات «كابيتانو مصر» عبر قناة «ON»، وهو منوط بالبحث عن المواهب في كرة القدم، وذلك في محافظات مصر المختلفة.

وتقدّم لبرنامج «كابيتانو مصر» أكثر من 5 آلاف شخص، وتمت تصفيتهم إلى 145 متسابقًا في المرحلة الأولى، وهم من مواليد 2008، إذ جرى اكتشافهم من محافظات عدة؛ منها الإسماعيلية والدقهلية وأسيوط والإسكندرية والغربية والقاهرة والشرقية.

مسابقة الأفلام الوثائقية

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلنت وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها بصدد تدشين الدورة الأولى من مسابقة للأفلام الوثائقية الخاصة بمشروعات تخرج طلاب كليات الإعلام في مختلف الجامعات، وذلك انطلاقًا من إيمانها بأن إتاحة الفرص لاكتشاف ودعم أصحاب المواهب من الخريجين الجدد هي مفتاح مستقبل صناعة الفيلم الوثائقي في مصر.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية «المتحدة» لاكتشاف ورعاية الموهوبين، وتفعيل دورها المجتمعي في نقل المعرفة وإتاحة المجال لكل الطلبة والدارسين بكليات الإعلام للاحتكاك ببيئة محترفة مثل وحدة الأفلام الوثائقية، التي أنتجت عشرات الأفلام الوثائقية على مدار 4 سنوات.