إحدى نجمات «الدوم»: فخورة بمشاركة مواهب البرنامج في افتتاح مشروع وطني

عبرّت الفنانة الشابة أميرة الشاذلي، إحدى المتسابقات في برنامج «الدوم» الشهير لاكتشاف المواهب، عن سعادتها بمشاركة زملاءها، في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفته بأنه حدث عظيم يخدم أصحاب المواهب الحقيقية في مصر.

«الدوم» برنامج يكتشف المواهب ويدعمها

وأشارت أميرة الشاذلي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنها شعرت بالفخر لمشاركة متسابقين من «الدوم» في افتتاح المشروعات الوطنية بحضور الرئيس السيسي، حيث تحمل دلالة قوية على أن هذا البرنامج، ليس مثل أي برنامج آخر لاكتشاف المواهب، ولكن «الدوم» يدعم ويساند المواهب ويقف وراءها.

الرئيس السيسي يشيد بـ«الدوم»

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبق وأشاد ببرنامج الدوم، وقدرته على إظهار المواهب من جميع أنحاء مصر والقاء الضوء عليها، مضيفة: واليوم نجد بالفعل في افتتاح المنصورة الجديدة المشاركون في الدوم يقدمون موهبتهم الفنية، وهو في الحقيقة أمر يدعو للسعادة والاعتزاز والفخر بما تقدمه الدولة المصرية من دعم حقيقي لأصحاب المواهب.

اميرة: «الدوم» يمنحنا ثقة بالنفس

وأوضحت أميرة الشاذلي، باعتبارها إحدى مواهب «الدوم» أن مرورها من بوابة هذا البرنامج المتميز فرق معها كثيرًا، ومنحها ثقة بالنفس، بخلاف التدريبات الصوتية التي حظيت بها خلال فترة تواجدها، وقدرتها على مواجهة الجمهور، من خلال الوقوف على خشبة المسرح وأمام لجنة تحكيم تضم قامات كبيرة.

ومن أبرز أسماء مواهب الدوم الذين شاركوا في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة «عبدالرحمن صابر، ألاء أيوب، أسماء الجمل، نادين العمروسي، كروان حجاج، فارس مصطفى، أسامة عطية»، وتغنوا بأغنيات مثل «ياحبيبتي يامصر، حلوة بلادي السمرا، فيها حاجة حلوة».