«حماة الوطن»: يجب التركيز على إنجازات قناة السويس بدلا من تصدير الشائعات

طالب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، بالتركيز على الإنجازات التي حققتها الدولة في هيئة قناة السويس بدلا من تصدير الشائعات، لافتا إلى أن من بين هذه الإنجازات بدء تنفيذ مخطط الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح في قناة السويس، باعتبارهما مصدرًا لإنتاج الكهرباء، فضلا عن تشغيل محطات المراقبة.

ميكنة خدمات الخطوط الملاحية

وأضاف «نصير» في بيان له، أن قناة السويس استطاعت ميكنة خدمات الخطوط الملاحية، والاستفادة من الأصول المملوكة للقناة، مع إدخال العديد من المعدات الجديدة؛ لمواكبة التطور في مجال النقل البحري وبناء السفن العملاقة، كما نجحت في التصدي للتحديات العالمية التي أثرت على حركة التجارة الدولية.

زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس

ولفت أمين عام حزب حماة الوطن، إلى نجاح قناة السويس في تقليص زمن مدة انتظار السفن في القناة، وذلك بسبب الدور الذي قام به المجرى الملاحي الثاني، لتصبح المدة من 3 إلى 4 ساعات خلال عام 2021، بدلا من 6 إلى 8 ساعات في 2013، فضلا عن زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس خلال 2021 لنحو 97 سفينة بدلا من 77 سفينة في عام 2013 ، كما بلغت إيرادات حركة التجارة بالقناة إلى 709 ملايين دولار في نوفمبر الماضي بزيادة 28.2% عن 2021.

وأكد أن كل هذه الإنجازات يجب التركيز عليها بدلا من الشائعات المنتشرة خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن الدولة بمؤسساتها سارعت لتوضيح الهدف من إنشاء صندوق قناة السويس، لتطوير قدرات الممر الملاحي وتحقيق التنمية فيه، ومواجهة أي أزمات طارئة.