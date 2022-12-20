اقرأ غدا في عدد الوطن: «بغداد 2».. دعم مصري قوي لحماية العراق

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، العديد من الموضوعات والقضايا الجديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«بغداد 2».. دعم مصري قوي لحماية العراق

«السيسي» أمام «القمة»: الدولة الشقيقة واجهت الإرهاب والفكر المتطرف وعانت ويلات الصراعات والحروب.. وعازمون على مساندتها والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون

مشروعات إعادة الإعمار تمهد الطريق لتحقيق نهضة تنموية شاملة.. ونؤكد عدم التدخل في الشئون الداخلية والاحترام المتبادل لسيادة الدول

عقاريون: الشركات المصرية جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار العراق.. ولدينا الخبرة والكفاءة والجاهزية

سياسيون: «السيسي» حريص على توفير سبل الدعم للعراق.. ويعمل على النهوض به وتخليصه من أزماته.. ويسعى دوما لاستقرار المنطقة العربية

رئيس الوزراء: المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وفرت وحدات لائقة لمحدودي الدخل

قناة السويس ليست للبيع

الحكومة: الانتهاء من تنفيذ منطقة المال والأعمال في العاصمة الإدارية قريبا.. واستعدادات لبدء خطة الترويج

وزير التجارة: 21.4% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر والكويت

«سمير»: فرص استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الكويتي في القطاعات الخدمية والإنتاجية المصرية

قيادات الكرامة في الوطن

عودة للدوري بعد المونديال

نجاح الحوار الوطني سيكتب صفحة مهمة في التاريخ.. ونشكر مجلس الأمناء لقبوله كل الأسماء التي قدمتها الحركة المدنية

نطالب بنظام القوائم النسبية وإلغاء «الكوتة» في الانتخابات

الأهلى يرفض بيع «أفشة».. وعقوبات مغلظة تطارد اللاعبين

الزمالك: مفاجأة لتعويض «الوردى».. والجماهير تنتظر الزيادة أفريقيا

«ديشامب وجريزمان ولوريس» ينفذون مؤامرة ثلاثية ضد كريم بنزيما

«ميسى» وعدد من لاعبي الأرجنتين ينجون من الموت «صعقا» بالكهرباء

عودة للدوري بعد المونديال

الصفحة الثانية

«حياة كريمة» تنفذ 470 مشروعا خدميا في قرى «الحسينية» بالشرقية.. والأهالي: «حياتنا اتغيرت»

100% نسب إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية في «قنا»

إنشاء مركز طب الأسرة بسوهاج.. ومتابعة دورية لتنفيذ المشروعات في قرى الريف

«غراب»: نستهدف 895 مشروعا ونسبة التنفيذ بلغت 77%.. و«البقري»: نشكر الرئيس

وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

«توفيق»: تبادل الخبرات ضرورة لتقويض الإرهاب والجرائم المنظمة

«الري»: التوسع في التنمية اعتمادا على المياه الجوفية مرهون بالدراسات الفنية

«سويلم»: حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه خزان الحجر الجيري

أسرة أول حالة زراعة رئة في مصر لـ«الوطن»: ارتحنا من معاناة طويلة

«الأم»: ماكنتش عارفة أنام.. والمتبرع: «أفدى أختي بحياتي»

مأساة الطفلة «رؤى»: تحتاج إلى زراعة نخاع بـ4 ملايين جنيه

والدها: «بتتعذب قدام عيني»

مبادرة لتيسير الزواج بـ«الشرقية»: الشبكة فضة

طرحها عُمدة «بني صريد» ودعمها شخصيات عامة

الصفحة الثالثة

رئيس «النواب»: قناة السويس ليست للبيع

تحقق طفرة في الإيرادات وتوقعات بزيادتها في 2023

«الوزراء»: «الصندوق» لن يكون بابا خلفيا لبيع القناة

برلمانيون: لا مساس بـ«القناة» كمرفق عام.. و«الصندوق» يزيد الاستثمارات ويعظم الإيرادات ويمكّنها من مواجهة الأزمات

إدارتها ستظل مملوكة للدولة ونسعى لزيادة مساهمتها في التنمية المستدامة

«عابد»: مشروع القانون يحمي المواطن.. و«عوض الله»: مصر لا تفرط فى ثرواتها.. وشائعات «أهل الشر» تزيف الوعي

الصفحة الرابعة

قمة «بغداد 2».. شراكة للتنمية ودعم الاستقرار

«السيسي»: عازمون على دعم العراق والانتقال لمرحلة جديدة من التعاون

الرئيس: البلد الشقيق واجه الإرهاب والفكر المتطرف وعانى ويلات الصراعات والحروب.. ومشروعات إعادة الإعمار تمهد الطريق لتحقيق نهضة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لإمكانيات وقدرات وموارد البلاد.. والتأكيد على عدم التدخل فى الشئون الداخلية والاحترام المتبادل لسيادة الدول

مشروعات إعادة الإعمار تمهد الطريق لتحقيق نهضة تنموية شاملة

فوائد التعاون المتبادل

استكمال الاستحقاق الدستورى فى العراق يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل

التأكيد على عدم التدخل فى الشئون الداخلية والاحترام المتبادل لسيادة الدول

مشروعات مشتركة يجرى دراستها

قمة ثلاثية بين «مصر والأردن والعراق» للتنسيق

بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة

سياسيون: «السيسي» حريص على توفير كل الدعم لـ«بغداد».. وتعزيز أطر التعاون

«بدر الدين»: الرئيس يعمل للنهوض بالدولة الشقيقة وتخليصها من أزماتها.. و«الشهابى»: استكشاف آفاق جديدة للتنسيق بين البلدين.. و«فؤاد»: مصر تسعى لاستقرار المنطقة العربية

الصفحة الخامسة

«ماكرون» أمام القمة: الرئيس «السيسي» تمكن من جمع العالم لمواجهة أضرار وخسائر «تغيرات المناخ» بـ«COP27»

الرئيس الفرنسى: المنطقة العربية تعاني من جمود وانقسامات وتدخلات ومشكلات أمنية.. والعراق كان من أولى الضحايا في زعزعة الاستقرار

تنظيم العرب لـ«مؤتمر الأطراف وكأس العالم» أثبت قدرتهم على الوصول لأبعد من ذلك بالأجندة العالمية

ملك الأردن: نتطلع لمواصلة العمل المشترك لتعميق التعاون الاقتصادى لخدمة شعوبنا

رئيس وزراء العراق: «بغداد» تواجه تهديدا وجوديا بسبب شح المياه

عبدالله بن الحسين: استضافتنا لمؤتمر بغداد تعكس مكانة العراق الشقيق لدينا

«السوداني»: مكافحة الفساد على رأس أولوياتنا ونطالب باسترداد أموالنا المنهوبة وتسليم المطلوبين

أمين الجامعة العربية: الحكومة العراقية تسعى لاستعادة ثقة الشعب

«أبوالغيط»: مشروعات الربط الكهربائي والاستثمارات المشتركة طاقة أمل لشعوب المنطقة وشبابها

خبراء عقاريون: الشركات المصرية جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار العراق

«الفقي»: نثمّن كلمة الرئيس السيسي في القمة.. و«العتر»: لدينا الخبرة والكفاءة والجاهزية للمشاركة.. و«حسني»: دعما للأشقاء العرب والاقتصادات الوطنية

الصفحة السادسة

قيادات حزب الكرامة: «الحوار» بديل ضروري للدولة والمعارضة والتقدم في ملف الحبس الاحتياطي والعفو الرئاسي ضمانة لنجاحه

محمد بيومي: نطالب بنظام القوائم النسبية وإلغاء «الكوتة» في الانتخابات ونشكر مجلس الأمناء لقبوله كل الأسماء التي قدمتها الحركة المدنية

نحتاج لإجراءات سريعة للسيطرة على الأسعار وضخ سلع جديدة على بطاقات التموين لتخفيف الأوضاع الاقتصادية

ندعو لإذاعة حلقات الحوار الوطنى على الهواء مباشرة لإشراك المواطن في متابعة الجلسات

انتهينا من إعداد مشروع قانون للحبس الاحتياطي.. والنص على مدة 6 أشهر كحد أقصى

محمد سامى: دعوة الحوار الوطني كانت ضرورة ولا بديل عن جلوس المؤيدين والمعارضين على مائدة واحدة

مشاركتنا في الانتخابات القادمة مشروطة بتعديل القوانين وحريصون على استكمال الحوار وإنجاحه

الإصلاح السياسي يبدأ بإطلاق الحريات وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي.. ومن تورط في عنف تتم محاسبته

الحوار صمام أمان ضد من يمارسون السياسة الهدامة من الخارج ويحمي الأمن القومي من دعوات التخريب

9 مطالب لحزب الكرامة

الصفحة السابعة

الرئيس التنفيذى لـ«مزارع وفرة»: «السيسي» نفذ عدة مشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية أبرزها «إحياء مشروع البتلو» ومراكز تطوير الألبان

واحة الجمبرى تضع «المغرة» على خارطة المزارات العلمية

رئيس «أللر أكوا»: مشروعات الثروة السمكية دليل اهتمام الدولة بها

د. أحمد القاضى: نسعى للتصدير بعد تغطية احتياجات السوق المحلية من الجمبري الفنمى.. ونستهدف الزراعة المكثفة للأسماك البحرية

«منصور»: الفترة المقبلة ستشهد استثمارات فى قطاع الاستزراع السمكى واستخدامات مختلفة لسمكة البلطى.. وسيكون البديل الوحيد للبروتين

رضا سكر: ارتفاع تكاليف الإنتاج تحدٍ أمام المربين محمد عثمان: التغذية تمثل 70% من التكلفة ولا بد من توافر الاستدامة لتحقيق الاكتفاء

خبراء الدواجن فى جلسة «هواها بيطرى»: تغيير تشريع تسجيلات الأعلاف يوفر أكثر من 100 مليون دولار

مصر الأولى عالمياً فى الفراولة المجمدة والثالثة فى «الفريش»

حملات رقابية لمواجهة غلاء الأعلاف والخامات

هيثم التلبانى: تفعيل التعاونيات بين المربِّى ومصانع الأعلاف

الصفحة الثامنة

حسام حسن يبحث عن انتصاره الأول

صفقة فاشلة

الراحة مرفوضة فى الأهلى.. عقوبات مغلظة تطارد اللاعبين.. و«عبدالمنعم» في حسابات سموحة

الزمالك تحت التجديد

«ياسين» الفارس المنتظر ومفاجأة لتعويض «الوردى»

«ميسي» ينجو من الموت

« Muchachos».. تشعل احتفالات الأرجنتين.. «البرغوث» يجدد أحلامه لـ2026

مؤامـرة ثلاثيـة

«بنزيما» في فخ «ديشامب وجريزمان ولوريس»

ووزيرة الرياضة الفرنسية تدعم مهاجم الريال