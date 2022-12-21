«أوقاف مطروح» تحقق المركز الرابع في مسابقة المراكز الإسلامية ومكافأة مالية

حقق المركز الثقافي الإسلامي لمحافظة مطروح، المركز الرابع ومكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري، فى المسابقة الثقافية الكبرى التى نظمتها وزارة الأوقاف للعام الدراسي 2022/ 2023 التي تدعو للتنافس العلمي وتشجع الدارسين لفهم مقاصد الدين للحفاظ على الدين والوطن والنفس والمال والعقل والعرض والنسل وفهم السنة المشرفة بمقاصدها السامية.

أسماء الفائزين بمسابقة المراكز الثقافية

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير مديرية الأوقاف بمطروح، اليوم الأربعاء، إن المسابقة عقدت عددا من الجولات التنافسية بين جميع المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهوية وتم تمثيل المركز الثقافى لمطروح من الدارسين بالمركز، وهم إسماعيل حميدة عبد الغني، وخلود رفعت حامد، وخير الله عوض خير الله، وابراهيم محمد سعد، ومحمد مصطفى ياسين.

الأوقاف تهنئ الفائزين

وأعرب الشيخ حسن عبد البصير ببيان عن سعادته بالمركز المتقدم الذى حصده الدارسون من أبناء المحافظة بالمسابقة التي نظمتها وزارة الأوقاف خاصة وهى المرة الأولى التى يتم فيها عقد هذه المسابقة على مستوى الجمهورية.

ووجه خطابه للمتسابقين وجاء في نصه :«ألف مبروك وهذا إنجاز كبير لمركز وليد يخطو عامه الثاني، في أولى مسابقات المراكز الثقافية الإسلامية على مستوى الجمهوري، تهانينا لكم جميعا وشكرا لجهودكم كنتم خير من يمثل المركز وعلى قدر المسؤولية»، ونقل لهم تهاني وزير الأوقاف ومحافظ مطروح.