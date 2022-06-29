«عبدالدايم»: فتح المراكز الثقافية والفنية مجانا احتفالا بذكرى 30 يونيو

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فتح المواقع الثقافية والفنية «مسارح البيت الفنى للمسرح، قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، دار الأوبرا، قصور وبيوت الثقافة ومتاحف الفنون تشكيلية» بجميع المحافظات مجانا للجمهور غدا الخميس؛ احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

عبد الدايم: 30 يونيو بداية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة

وقالت «عبد الدايم»، في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ ثورة 30 يونيو بداية الطريق لبناء الجمهورية الجديدة ونقطة انطلاق مسيرة التنمية الشاملة في مصر.

وأضافت الوزيرة، أنّ ثورة 30 يونيو باتت عيدًا قوميًا يؤكد وعي أبناء الوطن، ويعكس قدرتهم على صنع حاضرهم ورغبتهم فى خلق مستقبل أفضل، مشيرة إلى أن الاحتفالات تضم أنشطة وفعاليات متنوعة تقام في جميع ربوع مصر، ووجهت الدعوة لكل المصريين للاحتفال بثورتهم في كل المحافظات من خلال العروض الفنية والأنشطة الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة.