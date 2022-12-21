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أمريكا تعلن دعم أوكرانيا بمليار و850 مليون دولار

كتب:

محمود البدوي
08:22 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار و850 مليون دولار، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، إذ تتضمن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منظومة باتريوت.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واشنطن، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويلقي كلمة أمام جلسة للكونجرس في أول رحلة خارجية له منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

 

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بقلم محمود البدوي