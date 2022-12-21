مكتبة الإسكندرية تختم المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

أعلنت إدارة المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء GCAIot 2022 توصيات دورته السادسة التي استضافتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة العلمين الدولية في الفترة من 18 الى 21 ديسمبر الجاري.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من مجتمع إدارة الهندسة والتكنولوجيا بجمعية آي-تريبل-إي IEEE TEMS بالتعاون مع جامعة العلمين الدولية، وتستضيف فعالياته مكتبة الإسكندرية؛ وذلك تحت شعار «حدود الميتافيرس لتسريع التحول الرقمي Metaverse Frontiers Beyond Digital Transformation»، وبشراكة استراتيجية مع كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، ومجمع الإبداع ببرج العرب.

البحرين تستضيف الدورة السابعة في مؤتمر الذكاء الاصطناعي

كما حددت إدارة المؤتمر دولة البحرين لإقامة النسخة السابعة في شهر ديسمبر 2023، وأعلنت عن إطلاق أربعة مبادرات بدأت مع بداية المؤتمر في نسخته السادسة ومنها «التحدي العربي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي» الذي من المقرر إطلاق الجولة الخامسة منه في عام 2023، والتحدي الأفريقي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والذي يتم إطلاقه للعام الثاني على التوالي بالشراكة مع 17 دولة أفريقية، وجامعة دبي بالإضافة إلى إطلاق تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في أمريكا اللاتينية بالشراكة مع سبعة دولة من «Latin America».

تحدي المؤتمر يشال مصر و15 دولة عربية

وأوضحت إدارة المؤتمر أن التحديات المشار إليها تعتبر نتاج لأول تحدي تم ضمن فعاليات المؤتمر الذي كان أقيم بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية عام 2017، واستضيفت نسخته الأولى بمكتبة الإسكندرية، ونتيجة لتلك التطورات على مدار السبع سنوات الماضية تم توسيع نطاق التحدي ليكون على مستوى مصر بأكملها، والعالم العربي بعدد 15 دولة عربية، وعلى المستوى الأفريقي 17 دولة أفريقية، وعلى مستوى أمريكا اللاتينية بعدد 7 دول.

إعلان نتائج تقرير مؤتمر الذكاء الصناعي في النسخة المقبلة

وأعلنت إدارة المؤتمر عن إطلاق التقرير الدولي الخاص بدراسة واقع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والصناعة «AI, IOT»، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما سيتم إعلان نتائجه وتقديمه للجمهور في النسخة المقبلة من المؤتمر.

يوصي المؤتمر بضرورة التعاون العربي المشترك

وأوصى المؤتمر في نسخته السادسة بضرورة التعاون العربي المشترك في كل ما يخص تطوير التكنولوجيا وفيما يسمى «التكنولوجيات البازغة»، باعتبار أن العالم العربي لديه فرصة كبيرة لوضع نفسه على خريطة التكنولوجيا على مستوى العالم مع التغيرات والتطورات السريعة التي يشهدها العالم، حتى أصبح هناك ضرورة للتعاون العربي المشترك في تطوير الكثير من التكنولوجيات.

45 دولة على مستوى العالم من مقدمين الخدمات التكنولوجة

وأكد المؤتمر ضرورة تفعيل الشراكات بين مقدمي الخدمات التكنولوجية المختلفة سواء كانت شركات اتصالات أو خدمات نقدية أو قطاع بنكي مختلف المؤسسات، باعتبار أنه لا يمكن لأي شركة مهما كانت كبرى أن تقدم خدمة أو تكنولوجيا وحدها دون شركاء.

وناقش المؤتمر محاور تتعلق بالتعاون بين الصناعة والجامعة، وأخرى أكاديمية بأوراق بحثية تم نشرها من مشاركين من أكثر من 45 دولة على مستوى العالم.