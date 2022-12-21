خبير دولي لقناة القاهرة الإخبارية: زيارة وزيرة خارجية أستراليا للصين محاولة لتجاوز الخلافات

قال الدكتور دينج لونج، أستاذ العلاقات الدولية، من شنجهاي، إن زيارة بيني وونج وزيرة الخارجية الأسترالية إلى الصين، محاولة لتجاوز الخلافات بين البلدين، نظرًا لوجود خلافات كبيرة في العلاقات الصينية الأسترالية، وفي مقدمتها أن الحكومة الأسترالية السابقة تحالفت مع أمريكا لتشكيل قوة إقليمية وعالمية ضد الصين.

خلافات تجارية واتهامات أسترالية فيما يخص حقوق الإنسان بالصين

وأضاف «لونج»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن هناك أيضًا خلافات تجارية واتهامات أسترالية فيما يخص حقوق الإنسان بالصين والمجال الأمني، بالإضافة إلى جهود ومحاولات لتعزيز عسكري مع أمريكا والهند واليابان ضد الصين، مما أدى لتفاقم العلاقات بين الصين وأستراليا.

المناورات العسكرية الروسية الصينية تدريبات روتينية

ومن جهته، أشار إلى أن المناورات العسكرية الروسية الصينية تدريبات روتينية تجرى سنويًا منذ 10 سنوات لتعزيز التنسيق والتعاون العسكري بين البلدين؛ لزيادة قدراتهما العسكرية بمنطقة شرق آسيا.