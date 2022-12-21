دبلوماسي سابق لقناة القاهرة الإخبارية: خطاب بوتين رسالة طمأنة للمجتمع الروسي

قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، من موسكو، إن اجتماع فلاديمير بوتين الرئيس الروسي مع أكثر من 15 ألف مسؤول عسكري، لإعلان الاستراتيجية العسكرية، يحمل العديد من الرسائل أهمها طمأنة المجتمع الروسي، وإبراز التطور التكنولوجي العسكري.

بوتين: روسيا دولة عظمى عسكريًا

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تضمن تبادل الآراء وأهم الموضوعات التي دارت على مدار العام الماضي، موضحا أن إشارة بوتين إلى المعنويات العالية للمقاتلين الروس جاءت من أجل طمأنة المجتمع الروسي.

وأشار إلى أن كلمة بوتين تطرقت للتطور التكنولوجي الذي يحدث الآن على المستوى العسكري، والإشارة إلى دور الطائرات المسيّرة الروسية، ما يدل على التطور السريع للفروع العسكرية، ويؤكد أن روسيا دولة عظمى عسكريًا وستظل هكذا.

قدرات الجيش الأوكراني تعتمد على الغرب

وأكد أن موازين القوى مختلفة، فالمصانع الروسية العسكرية تعمل على مدار الساعة والقوة تزداد، أما قدرات الجيش الأوكراني فتعتمد على الغرب في تقديم السلاح للجيش الأوكراني، وفي بداية الحرب كان دعم الصواريخ أكبر، وهذا استنزاف لكل الأطراف.

وأضاف أن هناك ضغطا على الكونجرس من زيلنيسكي وبايدن، لمواصلة الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وأحاديث في الأوساط الروسية حول المواجهة بين روسيا والغرب، وأنها ستستمر أكثر من 10 سنوات.