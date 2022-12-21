محلل عسكري لـ قناة القاهرة الإخبارية: زيارة زيلينسكي لـ«واشنطن» مجاملة معنوية

قال العميد خالد حمادة، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا تعني أن «كييف» أصبحت حليفًا لأمريكا وتُدافع عن مصالح «واشنطن».

الزيارة لم تضف ميدانيًا أي شىء

وأضاف «حمادة» في مداخلة عبر «سكايب» بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتي فى إطار المجاملة المعنوية حتى يستشعر منها الأوكرانيون بأنهم ليسوا بمفردهم.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأوكراني لم تضفْ ميدانيًا أي شىء، وأكد أن الأزمة من وجهة نظر الولايات المتحدة لها عدة أوجه؛ أبرزها استمرار الاستنزاف الروسي مع القناعة بأنه لا يمكن رد القوات الروسية إلى ما كانت عليه في السابق.

الرئيس الأمريكي يستقبل زيلينسكي

ويستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل أن يلقي كلمة أمام «الكونجرس»، ومن المقرر الإعلان خلال هذه الزيارة عن حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاعية متطورة.