خبير استثمار رياضي لقناة القاهرة الإخبارية: فوز الأرجنتين بكأس العالم ينعش اقتصادها

لم يكن الإنجاز الرياضي أعظم ما حققته الأرجنتين من فوز منتخبها بكأس العالم في قطر، إذ من المتوقع أن تجني البلاد مكاسب اقتصادية متعددة، قد تمثل بارقة أمل لاقتصاد البلاد الذي يعاني مستويات عالية من التضخم.

42 مليون دولار مكافأة الفوز بكأس العالم

أوضح محمد فضل الله، خبير الاستثمار الرياضي، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الفوز بكأس العالم يضمن للأرجنتين الحصول على 42 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، فضلًا عن احتفاظها بالكأس لمدة 4 سنوات، وهو الأمر الذي يمكن استغلاله كعامل في الجذب السياحي.

وأضاف أن البطولة أسهمت في تسليط الأضواء على الأرجنتين بشكل خاص خلال الأيام القليلة الماضية، كما أن تواجد لاعب بحجم ليونيل ميسي في فريق المنتخب الأرجنتيني، يضمن لبلاده الحصول على استقطاعات ضريبية كبيرة على الإعلانات التي تأتي لنجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

18 ألف لاعب برازيلي محترف

وأشار «فضل الله» إلى أن البطولة ستفتح أبواب الاحتراف في الدول الكبرى بكرة القدم للاعبي الأرجنتين، وهو ما يمثل دخلًا غير مباشر لاقتصاديات الدولة، على نهج مشابه لما حققته البرازيل، التي تمتلك 18 ألف لاعب محترف في أندية مختلفة حول العالم.