رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ قناة الحياة: التحالف الوطني هدية الرئيس للمصريين

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني، ترجم ذلك لكثير من الأمور التي سعدنا بها تماما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أن مجلس النواب أصدر قانون مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات لمدة 6 أشهر تنتهي في إبريل 2023، ليستطيع أكبر عدد من الجمعيات الأهلية توفيق أوضاعها.

الجمعيات قدمت نموذجا يحتذى به

وتابع أن التحالف الوطني للعمل الأهلي هدية الرئيس للمصريين جميعا؛ إذ أن هذه الجمعيات العظيمة التي تأسست والمؤسسات كحياة كريمة وبنك الطعام ومصر الخير وغيرها، قدمت نموذجا يحتذى به ويدرس للتكافل الاجتماعي والتنسيق: «ورأينا نتائج منذ اللحظة الأولى في شهر رمضان الماضي، وغطى التحالف عددا كبيرا من قرى مصر ووزع المساعدات الغذائية والنقدية والعينية لعدد ضخم جدا من المواطنين وكان ذلك أول اختبار حقيقي».