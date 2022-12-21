قناة الحياة تنشر فيديو عن قافلة ستر وعافية بميت غمر الدقهلية

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن قافلة ستر وعافية، هدية لأهالينا في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لرعاية المواطنين الأكثر احتياجًا صحيًا واجتماعيًا، وتمكينهم اقتصاديًا، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشملت القافلة تخصصات طبية متنوعة، وحملات متنوعة ضد سرطان الثدي، ومعرض ملابس بالمجان، وحملات غذائية مختلفة، وكل الخدمات استهدفت 10 آلاف مواطن على مستوى القرية، من خلال العديد من المؤسسات التي تعاونت مع بعضها، من أجل إنجاح المبادرة على مستوى المركز.