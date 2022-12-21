محافظ البحر الأحمر لـ قناة الحياة: حملات مستمرة للتأكد من ضبط الأسواق

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الجولات الرقابية التي قام بها مؤخرا على مستوى أسواق في المحافظة أمر مستمر، مشيرا إلى وجود توجيهات رئاسية بإتاحة وعدم احتكار أي سلعة: «بنتابع هامش الربح في إطار المعقول وألا يكون هناك أي جشع».

حنفي: شملت الجولة محال بيع الأغذية للمواطنين

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الجولة التي قام بها صباح اليوم شملت محال بيع الأغذية للمواطنين أو السلع التموينية مع التشديد على وضع الأسعار الخاصة بكل السلع بشكل واضح للجميع.

حنفي: الجولات الخاصة بالمحافظة لا تتوقف

واستطرد: «الرف اللي بيكون عليه السلعة لازم يكون محطوط عليه سعرها بشكل واضح، والجولات الخاصة بالمحافظة لا تتوقف، والمحافظة تمتد على مساحة 1080 كيلومترا على ساحل البحر، بـ7 مدن، ودائما ما تنتقل التكليفات من المحافظة إلى رؤساء المدن والأحياء لمتابعة نفس التعليمات».

وأوضح أنه لم يرصد خلال الـ7 أشهر الماضية أي وقائع خاصة بنقص السلع أو احتكارها، وجاءت الأسعار متقاربة، متابعا: «حلقة الأسماك بالغردقة كانت تحتاج للتطوير، وهي من الأماكن الرئيسية القديمة في المدينة، وحالتها لم تكن مناسبة مع محافظة سياحية».