قناة الحياة تنشر فيديو عن جراج الحملة الميكانيكية بمركز إدفو في أسوان

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا عن استمرار العمل في إنشاء جراج الحملة الميكانيكية ومعدات النظافة ضمن مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن بمركز إدفو في أسوان.

ويعد جراج الحملة الميكانيكية ومعدات النظافة والتحميل بقرية الغنيمية بقع على مساحة 3 آلاف متر مربع، وجراج الحملة المكانيكية ومعدات النظافة والتجميل بقرية الغنيمية التي تحتوي على جراج وورش ميكانيكا وكهرباء وصيانة السيارات ديزل وبنزين، ما يوفر للأهالي نحو 300 فرصة عمل للأهالي.