فصل التيار الكهربائي اليوم عن 4 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تفصل الكهرباء اليوم الخميس، في عدة مناطق داخل 4 محافظات للصيانة، خلال الفترة الصباحية.

وأعلن مركز إدارة الأزمات بمحافظة اسيوط، فصل التيار الكهربائي للصيانة عن العتمانية والبداري وجزيرة الهمامية، وكولة عمرو وعزبة «عبدالقادر، والحاج أحمد قبلي، وسالم، وعقيل، وبلال، وسرور، والمركبية، وشنشن»، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

وأفادت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بفصل التيار الكهربائي عن محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية.

فصل التيار الكهربائي

- الدقهلية: فصل التيار الكهربائى بمدن بلقاس ودكرنس والمنزلة ومنية النصر بعزب برمبال القديمة وقرية «الحميدية، وجعفر» وميت شريف والبصراط، وقرى دكرنس والماكينة وشحتو والملعب والهلالي والجزائر بلقاس، والستاموني وشربين والجمالية والمنزلة والسنبلاوين وكوم النور وغرب المنصورة وتمي الأمديد وأجا بقرى موسى وأبو جلال وعبدالله زكي والسعدية الجديدة والبرج وميشيل بالبيضاء، ودروة والبلامون وبرج الثور والبرامون وسرسو البرامون، وشارع سعد زغلول، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

- كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائي بمدن مطوبس وشرق كفر الشيخ وسيدي سالم والرياض، والروضة وتوابعها والأحمال والمؤمنة والبرادية وتوابعها، والمنطقة الغربية، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي في دمياط

- دمياط: فصل التيار الكهربائي بمدن كفر البطيخ والزرقا بقرى كركور وأبو الفتوح والطريق الدولي والناصرية وعزبة خليفة وأرض ضاحي، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.