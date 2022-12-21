فصل التيار الكهربائي اليوم عن 4 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد اليوم الأربعاء عدة مناطق فى 4 محافظات فصل التيار الكهربائى للصيانة ما بين محافظات شمال الدلتا الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط ومحافظة أسيوط بصعيد مصر، خلال الفترة الصباحية وفقا لخطة الصيانة الدورية.

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق بالدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائى من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائى

ووضحت الشركة أماكن فصل التيار الكهربائى في..

-الدقهلية : بمدن المنصورة وكوم النور وتمى الامديد وطلخا وبلقاس ودكرنس والمنزلة ومنية النصر بقرى الجبل وتوابعها وقرية اشمون وميت شرف وميت سودان وميت سعدان ومصر الجديدة وابو الاخضر وغرب الصياد والسالية والفقى وبرمبال القديمة والرياض والكردانى وشها ومؤمن ولص السمارة وديرة .

أماكن فصل التيار الكهربائى

- دمياط: بمدن فارسكور وشرق دمياط بقرى أم الرضا والركابية الجديدة وعزبة عبد الله والناصرية وعزبة البط والبحيرة وأرض المعارض.

- كفر الشيخ: بمدن قلين ودنوب دسوق والرياض وقرى الحامول وفوة بقرى قوزمان وتوابعها وشباس الشهداء والطبية قلينى والبنا وشمشيرة وسنديون .

مواعيد فصل التيار الكهربائى

وأفادت محافظة أسيوط بفصل التيار الكهربائى اليوم الأربعاء عن عدة مناطق بالمحافظة للصيانة وحددت المحافظة أماكن قطع الكهرباء فى نجوع المعادى وجزيرة الهمامية والبدارى كولة عمرو عزبة عبدالقادر وعزبة الحاج أحمد قبلى وعزبة سالم وعزبة عقيل وعزبة بلال وعزبة سرور والمركبية والعتامنة وعزبة شنشن شرق وذلك بالفترة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.