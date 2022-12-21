رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لقناة الحياة: 600 ألف أسرة انضمت لـ«تكافل وكرامة»

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن التحالف الوطني منذ أن وقع بروتوكولا مع وزارة التضامن الاجتماعي انضمت 600 ألف أسرة جديدة، ببرنامج تكافل وكرامة بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه.

دور مهم لمنظمات المجتمع الأهلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أن قطار الخير يتحرك في كل ربوع مصر، وله رد فعل هائل، ونؤكد أن التحالف الوطني دخل شريكا في الحوار الوطني، وأصبحت الموضوعات المطروحة على مائدة الحوار الوطني تناقش دور منظمات المجتمع الأهلي والنقابات، وهي ضمن الموضوعات المطروحة بالمحور السياسي.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أننا مستمرون ولن نتوقف بانتهاء العام، ومستمرون ولنا رؤية ونعلن عن حصاد 2022 ورؤيتنا لعام 2023 قريبا للغاية، والرئيس أطلق الشرارة، ولكن يجب علينا أن نكمل لأن المجتمع يحتاج إلينا، ويكفي أن التجمع الجميل رفع المعاناه أو خفف المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا.