خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: العراق يحتاج خبرات مصر في إعادة بناء البنية التحتية

قال الدكتور عبدالرحمن المشهداني أستاذ الاقتصاد، إن «قمة بغداد 2» استكمال لما تضمنته القمة الأولى، التي كان الجزء الأكبر منها مخصص لدعم سيادة العراق واستقرار أمنه واقتصاده، ومشاركة هذه الدول في إعادة إعمار وبناء العراق.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة القاهرة الإخبارية: «أتلمس خيرا بهذه القمة التي جاءت استكمالا للقمة السابقة، وهناك مشاريع مشتركة يمكن أن تقوم بها هذه الدول خاصة مصر، التي تمثل ثقلا بشريا كبيرا وإمكانيات عالية في البناء، نحتاجها لأننا في حاجة ماسة إلى إعادة بناء مدن العراق المختلفة، خاصة في البنية التحتية».

وتابع: «ويمكن أن يسهم هذا الاتفاق في حل مشكلة الكهرباء التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة حلها عبر الربط الشبكي مع دول الجوار المختلفة، واستثمار الطاقات الفائضة وتسهيل التبادل التجاري، والاستفادة من خبرات هذه الدول، خاصة أن العراق يسعى أن يكون محورا لطريق الحرير عبر تنفيذ شبكة طرق واسعة تربط موانئ العراق على الخليج العربي مع الخط الأوروبي».