لثاني مرة.. تفاصيل وضع سيدة 4 ذكور توأم في أسيوط «صور»

شهدت محافظة أسيوط، أمس الأربعاء، حالة نادرة من نوعها، بعدما وضعت سيدة من قرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، 4 توائم من الذكور، عقب وضعها مثلهم 4 من الإناث منذ 4 سنوات.

تفاصيل الولادة

وحول حالة الولادة النادرة، أوضح الدكتور محمود عبد الفتاح، مدرس واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أحد أطباء الطاقم الطبي القادئم بعملية الولادة، أن الأم تدعى «أ. م. ع. ع»، ويبلغ عمرها 29 عاما، والأب «ر. م. م. م»، من قرية ريفا بمدينة أسيوط، التابعة إلى محافظة أسيوط.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن الأم منذ 4 سنوات خضعت لحقن مجهري بأحد المراكز الخاصة بمحافظة أسيوط، ووضعت 4 توائم من الإناث، وخرجت بهن وهن في حالة جيدة حتى الأن.

وزن الطفل كيلو ونصف

وأضاف استشاري الأطفال، أنها بعد 4 سنوات من ولادة الإناث، خضعت لحقن مجهري واختيار أجنه بأحد المراكز الخاصة بمحافظة أسيوط، وجرى متابعتها طوال فترة الحمل، حتى تمت عملية الولادة أمس، والتي تضمنت ولادة 4 توائم من الذكور، مشيرا إلى أن أوزان الأطفال تتراوح بين كيلو ونصف، وكيلو و600 جرام، مؤكدا أن الأم والأطفال بصحة جيدة تماما.

واستدرك الطبيب: «لكن الأطفال يتعانون من اضطراب متوسط في التنفس، وهما ما يتطلب دخولهم حضانة» مشيرا أنه جار البحث عن حضانات لنقل الأطفال إليها.

ولفت إلى أن الطاقم الطبي القائم بعملية الولادة يتضمن الدكتور إسلام سعيد، استشاري النساء والتوليد، والدكتورة نجلاء محمد، والدكتور حازم سعيد.