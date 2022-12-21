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رئيس أوكرانيا لـ بايدن: نقدر ما تقدمه واشنطن من مساعدات لنا

كتب:

محمود البدوي
10:36 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إنه من دواعي فخري أن أكون بواشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأوكرانيا تقدر ما تقدمه أمريكا من مساعدات، موضحًا أن الوضع في أوكرانيا كان صعبًا جدًا، والآن سيطرنا على الوضع بسبب دعم أمريكا أولًا، وسنتناول العديد من التحديات التي تواجه أوكرانيا وأوروبا والطاقة والوضع في أرض المعركة.

وأضاف «زيلينسكي»، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يقدم امتنانه العميق وكل الأوكرانيين إلى الرئيس الأمريكي والحزبين الديمقراطي والجمهوري والكونجرس والشعب الأمريكي أيضًا، كما منح الرئيس الأوكراني وسام الشجاعة للرئيس بايدن، كما قدم له رسالة من قائد عسكري أوكراني. 

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بقلم محمود البدوي