«أشكال ومظاهر الفساد الإداري ومكافحته» ندوة توعوية بمركز إعلام جنوب أسيوط

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالشراكة مع مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بأسيوط والوحدة المحلية بساحل سليم لقاء إعلاميا حول «الفساد الإداري.. المفهوم وأشكاله وسبل مكافحته» صرحت بذلك مروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط.

ملف الإصلاح الإداري

وأشارت مروة سيد سلام، في بيان لها إلى أن اللقاء يأتي في ضوء الحملات الإعلامية لنشر الوعي في إطار أبعاد ومحاور رؤية مصر 2030، منها ملف الإصلاح الإداري التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، وقطاع الإعلام الداخلي وتوليها اهتماما بالغا، وجرى تنفيذ اللقاء بقاعة الوحدة المحلية بساحل سليم، وسط حضور متميز لرؤساء المجالس القروية ورؤساء الأقسام والعاملين بالوحدة المحلية في حضور رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

مفهوم الفساد الإداري

كما أوضحت مروة سلام، أنه حاضر باللقاء يسري بخيت مدير مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بأسيوط، استهل حديثه عن مفهوم الفساد الإداري وأنه ليس بالضروري أن يكون متعلقا باختلاس أو تلقى رشاوى بل يمكن أن يتمثل في الإضرار بمصالح وحقوق الآخرين، والوقوع في مخالفات نظرا لعدم الدراية بصحيح القانون وتطبيقه.