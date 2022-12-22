هل الوقت مناسب لشراء ذهب جديد أم مستعمل؟.. خبير صاغة يجيب

أسعار الذهب تختلف من يوم لآخر، ولكن السؤال الذي يشغل الكثيرين أي من أنواع الذهب نشتري، هل الجديد أم المستعمل، ولعل الجواب يظهر جليا في اتجاه المواطنين في الشراء بالأسواق.

توجه المواطنون للمستعمل بدلا من الجديد، والذي جاء مع عدم الاستقرار في أسعار الذهب، كان هو الرأي الصواب الذي أقره عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالمنوفية، والذي أكد أن الإقبال على شراء الذهب المستعمل أو القديم، كبير مقارنة بـ«الجديد».

سعر جرام الذهب في الأسواق

وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الجرام الذهب القديم أو المستعمل ينخفض من 50 إلى 70 جنيها في الجرام، مقارنة بالسعر الجديد، وهو فرق المصنعية، الأمر الذي جعل المواطنين يتجهون لشراء القديم أكثر، خاصة من يتثمر في مجال الذهب.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد عدم استقرار في أسعار الذهب، بالرغم من وجود انخفاض في الأيام الماضية، مؤكدا أن الإقبال بشكل عام على الشراء انخفض كثيرا، وأصبح التوجه أكثر للبيع، ما ساهم في تحقيق انخفاض بالأسعار.