كل ما تريد معرفته عن الجلطات الدماغية.. كيف تحمي نفسك؟

عادة ما نسمع عن إصابة شخص ما بجلطة دماغية، ويمكن تدراك أثار تأخير العلاج حال تيقن المريض أو ذويه أنه بالفعل أصيب بذلك، وفي السطور التالية نشير إلى أبرز الأسئلة عن الجلطات الدماغية، وفقا للجمعية الألمانية للسكتات الدماغية.

ما هي علامات الإصابة بالسكتة الدماغية؟

شلل نصفي، مشكلات في النطق، الغثيان وكلها علامات على احتمال الإصابة بسكتة دماغية.

ومن العلامات على احتمال قرب الإصابة بالجلطة الدماغية ألم مفاجئ في الرأس، وصعوبة النطق، ومشكلات في الرؤية.

كما أن هناك علامات ظاهرة مثل الخلل في الوجه أو المشي، أو أي خلل يدل على الإصابة بشلل نصفي، وهو من علامات الإصابة بالجلطة.

كيف يمكن أن نجري اختبارا أوليا؟

نعم يمكن عن طريق التبسم بالفم على الجانبين، وترفع ذراعك معا نحو الأعلى، وتقليب الكفين نحو الأعلى، وأن تتحدث بشكل واضح وطبيعي، وإذا لم يكن الوضع كذلك، فعليك الاتصال بالإسعاف.

ما الذي يجب فعله عند الشعور بهذه العلامات؟

أخذ الأمر بجدية والاتصال بالإسعاف؛ لأنه عند حدوث الجلطة الدماغية لا يصل ما يكفي من الأكسجين إلى الدماغ، بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية الهامة، أو انفجاره.

من هم الأكثر عرضة من الشباب للإصابة بالجلطة الدماغية؟

النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال، وهناك عوامل ترفع احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية، وهي حبوب منع الحمل والتدخين ومرض الشقيقة الحسي، ولو اجتمعت هذه العوامل الثلاثة معا، فإن احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية يرتفع، بالاضافة إلى قلة الحركة، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم .

هل هناك عوامل أخرى تسبب اصابة الشباب بالسكتة الدماغية؟

هناك عوامل أخرى ترفع احتمال التعرض للجلطة الدماغية، عند الشباب في سن 18 وحتى 35 عاما، مثل عيب خلقي في القلب، والعوامل الجينية الوراثية، وحدوث تشققات في الشريان السباتي، الذي يزود الرأس بالدم.

هل هناك فرص للبقاء على قيد الحياة بعد الجلطات؟

فرصة البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالجلطة الدماغية مرتفعة خاصة للشباب، مقارنة بكبار السن، بشرط الحصول على المساعدة السريعة.